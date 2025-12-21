regione arrivano le prime due nomine di roberto fico

In attesa della Giunta, Roberto Fico ha ufficializzato le sue prime nomine da Presidente della Regione Campania. Si tratta della portavoce Fiorella Taddeo e del responsabile comunicazione multimediale Jacopo Di Bonito. Per la Taddeo il rapporto con il neo-governatore è di lunga data. Era con lui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

