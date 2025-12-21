Regione arrivano le prime due nomine di Roberto Fico
In attesa della Giunta, Roberto Fico ha ufficializzato le sue prime nomine da Presidente della Regione Campania. Si tratta della portavoce Fiorella Taddeo e del responsabile comunicazione multimediale Jacopo Di Bonito. Per la Taddeo il rapporto con il neo-governatore è di lunga data. Era con lui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Roberto Fico arriva a Scafati per sostenere Alfonso Annunziata, capolista in provincia di Salerno per la lista “Roberto Fico Presidente”
Leggi anche: Campania, Roberto Fico va da Vincenzo De Luca in Regione. Obiettivo: basta attacchi, bisogna battere le destre
Sanità, trasporti e welfare i primi dossier di Fico: «Ora bisogna accelerare»
