L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, gli eventi di Reggio Onirica in programma per la giornata odierna sono annullati. La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti e di tutti gli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Reggio Onirica, annullati per maltempo gli eventi in programma per oggi: i dettagli

