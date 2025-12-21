Regalo natalizio dell' Apu i bianconeri vincono il derby contro Treviso
Udine strappa una vittoria pesantissima nel derby. Dopo 40 minuti di battaglia i bianconeri battono Treviso e salgono a 8 punti in classifica, regalando la seconda vittoria consecutiva in casa ai tifosi. È uno scontro di bassa classifica, ma nel primo tempo gli attacchi partono forte: l’Apu viene. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Regalo natalizio dell'Apu, i bianconeri vincono il derby contro Treviso - Gli uomini di Vertemati conducono tutta la partita, fanno tremare i tifosi nel finale ma si impongono per 86 a 79. today.it
