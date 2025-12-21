Regali di Natale alternativi Blitz della polizia nei Cannabis shop Spuntano hashish e marijuana

Durante il periodo natalizio, alcuni negozi di cannabis sono stati oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine, con sequestro di sostanze come hashish e marijuana. Questo episodio evidenzia come, anche in ambito di regali alternativi, sia importante rispettare le normative vigenti. Cannabis shop e regali di Natale, ovvero quando il

Cannabis shop e regali di Natale, ovvero quando il "pensierino alternativo" rischia di finire sotto sequestro. Duecentosessantuno grammi di marijuana in un negozio di Pesaro, altri 430 in un secondo punto vendita della città, oltre 100 grammi di hashish sui banconi, 8,7 chili sequestrati a un cittadino moldavo, 45 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e 1.018 persone controllate, tra cui 65 minorenni e 281 veicoli fermati e una serie di procedimenti avviati. Sono i numeri, nudi e crudi, dell’attività antidroga ad alto impatto condotta nei primi dieci giorni di dicembre anche dalla Questura di Pesaro Urbino, proprio quando la corsa ai regali è entrata nel vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regali di Natale alternativi. Blitz della polizia nei Cannabis shop. Spuntano hashish e marijuana Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati Leggi anche: Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Regali di Natale alternativi. Blitz della polizia nei Cannabis shop. Spuntano hashish e marijuana. Regali di Natale alternativi. Blitz della polizia nei Cannabis shop. Spuntano hashish e marijuana - Non c’era alcuna documentazione che potesse dimostrare la natura lecita delle sostanze. ilrestodelcarlino.it

Regali di Natale, come risparmiare senza fare grosse rinunce - Tra prezzi che salgono e budget che si restringono, le famiglie italiane riscrivono le regole delle feste senza rinunciare al loro significato ... iodonna.it

Regali di Natale last minute be like: quando non sai cosa regalare, ma vuoi comunque lasciare il segno. Molto local. Molto veneziano. - facebook.com facebook

Regali di Natale, decisivo il ruolo dell'IA negli acquisti online: ecco il Rapporto Dhl x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.