Referendum Di Battista dialoga con il pm Di Matteo | Governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare magistratura

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Di Battista ha incontrato a Milano il sostituto procuratore Nino Di Matteo durante l’evento #IoVotoNo, organizzato da Schierarsi. Nel corso del dialogo, Di Battista ha accusato il governo di utilizzare la vicenda di Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare la magistratura. La discussione ha toccato anche temi legati alla copertura mediatica e alle decisioni giudiziarie recenti. Referendum.

“Vedete come il governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per attaccare i giudici”. A dirlo è Alessandro Di Battista che a Milano ha dialogato con il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo nel corso dell’evento #IoVotoNo organizzato dall’associazione Schierarsi per parlare della riforma “Da cittadino impressiona il numero di ore dedicato all’omicidio di Garlasco – ha aggiunto il pm Di Matteo – non so perché da mesi siamo bombardati da queste notizie e dalla vicenda della decisione del tribunale dei minori dell’Aquila”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

