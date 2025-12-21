Referendum Di Battista dialoga con il pm Di Matteo | Governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare magistratura

Alessandro Di Battista ha incontrato a Milano il sostituto procuratore Nino Di Matteo durante l’evento #IoVotoNo, organizzato da Schierarsi. Nel corso del dialogo, Di Battista ha accusato il governo di utilizzare la vicenda di Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare la magistratura. La discussione ha toccato anche temi legati alla copertura mediatica e alle decisioni giudiziarie recenti. Referendum.

“Vedete come il governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per attaccare i giudici”. A dirlo è Alessandro Di Battista che a Milano ha dialogato con il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo nel corso dell’evento #IoVotoNo organizzato dall’associazione Schierarsi per parlare della riforma “Da cittadino impressiona il numero di ore dedicato all’omicidio di Garlasco – ha aggiunto il pm Di Matteo – non so perché da mesi siamo bombardati da queste notizie e dalla vicenda della decisione del tribunale dei minori dell’Aquila”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Di Battista dialoga con il pm Di Matteo: “Governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per screditare magistratura” Leggi anche: Il caso dei bambini tolti alla famiglia del bosco, nuovo scontro governo-magistratura Leggi anche: Referendum, il pm Nino Di Matteo: “Riforma pericolosa per i cittadini, è spietata con i deboli e ha le armi spuntate verso i potenti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Di Battista e Di Matteo: Governo usa Garlasco per attaccare i giudici. Referendum, Di Battista per il ‘No’: “Vogliono abolire l’elettore” - Vogliono prelevare l’ennesimo diritto del popolo italiano e trasformarlo in un privilegio da garantire ... ilrestodelcarlino.it @aledibattista - Oggi Venerdì 19 dicembre MILANO. Alle 17.00 al Centro congressi fondazione Cariplo (via Romagnosi) saremo insieme al Procuratore Nino Di Matteo per spiegare perché votare NO al referendum sulla riforma della magistratura. Schierarsi si - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.