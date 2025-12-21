Record in Italia Cambia sesso a 13 anni via libera del tribunale | terapia ormonale e nuovo nome

È stata la sorella gemella a comprendere per prima ciò che stava accadendo. Crescevano insieme, condividendo giochi, quotidianità e confidenze, ma uno dei due bambini manifestava con sempre maggiore chiarezza tratti di mascolinità. Giorno dopo giorno, quel percorso è diventato evidente anche agli occhi dei genitori. «E per la sorella, come è stato anche per la madre e poi per il padre – scrive il Resto del Carlino che ha raccontato questa storia nell’edizione odierna – è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino». Oggi quella consapevolezza ha trovato pieno riconoscimento anche sul piano giuridico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

