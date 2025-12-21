Rebecca e Jacqueline Luna chi sono le figlie di Heather Parisi avuti da due uomini diversi e i figli gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria
Heather Parisi ha quattro figli, avuti con tre uomini diversi: la primogenita è Rebecca Jewel, nata nel 1994 dal matrimonio con l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti. La seconda è Jacqueline Luna, nata, appunto, nel 2000 dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Heather, nel 2010, a cinquant’anni, è diventata madre di due gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, avuti dall’attuale marito, l’imprenditore vicentino Umberto Maria Anzolin, con cui attualmente vive a Hong Kong Rebecca e Jacqueline Luna, chi sono le figlie maggiori di Heather Parisi. Le ragazze, entrambe bellissime e – soprattutto la maggiore –, molto somiglianti alla madre, sono rimaste a vivere inizialmente in Italia, a Roma, con i rispettivi padri: Giorgio Manenti (imprenditore) nel caso di Rebecca e Giovanni Di Giacomo (ortopedico) per Jacqueline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Heather Parisi furiosa per il paragone tra le figlie: "Jacqueline più bella di Elizabeth? Commento malato"
Leggi anche: Heather Parisi contro chi fa paragoni tra le figlie: «Jacqueline più bella di Elizabeth? È un commento malato. Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me»
Heather Parisi, la bulimia, gli amori, il rapporto con Jacqueline e la figlia Elizabeth vittima di body shaming: «Un'arma per colpire me».
Rebecca e Jacqueline Luna, chi sono le figlie di Heather Parisi avuti da due uomini diversi e i figli gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria - Heather Parisi ha quattro figli, avuti con tre uomini diversi: la primogenita è Rebecca Jewel, nata nel 1994 dal matrimonio con l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti. msn.com
Rebecca Jewel mamma, il commento di Jacqueline Luna e il silenzio di Heather Parisi - Heather Parisi è diventata di nuovo nonna: la sua prima figlia, Rebecca Jewel Manenti – che la showgirl ha avuto dal primo marito Giorgio Manenti – è diventata mamma di una bambina, Sole. dilei.it
Jacqueline Luna Di Giacomo diventerà zia, la sorella Rebecca Jewel Incinta: “La prima Pasqua con Sole” - Jacqueline Luna Di Giacomo, a pochi mesi dall’arrivo del figlio con Ultimo, ha annunciato così la gravidanza della sorella Rebecca Jewel Manenti e l’arrivo ... fanpage.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.