rebecca e jacqueline luna chi sono le figlie di heather parisi avuti da due uomini diversi e i figli gemelli elizabeth jaden e dylan maria

Heather Parisi ha quattro figli, avuti con tre uomini diversi: la primogenita è Rebecca Jewel, nata nel 1994 dal matrimonio con l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti. La seconda è Jacqueline Luna, nata, appunto, nel 2000 dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Heather, nel 2010, a cinquant’anni, è diventata madre di due gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, avuti dall’attuale marito, l’imprenditore vicentino Umberto Maria Anzolin, con cui attualmente vive a Hong Kong Rebecca e Jacqueline Luna, chi sono le figlie maggiori di Heather Parisi. Le ragazze, entrambe bellissime e – soprattutto la maggiore –, molto somiglianti alla madre, sono rimaste a vivere inizialmente in Italia, a Roma, con i rispettivi padri: Giorgio Manenti (imprenditore) nel caso di Rebecca e Giovanni Di Giacomo (ortopedico) per Jacqueline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Heather Parisi, la bulimia, gli amori, il rapporto con Jacqueline e la figlia Elizabeth vittima di body shaming: «Un'arma per colpire me».

