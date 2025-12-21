Nella giornata di oggi è stato arrestato un 25enne responsabile di una rapina avvenuta lo scorso primavera presso il negozio di moda Sugar, gestito da Beppe Angiolini in Corso Italia ad Arezzo. L’uomo è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la sua coinvolgimento anche in altri episodi. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità sul fenomeno dei furti in zona.

Arrestato l'autore del furto al negozio di moda Sugar di Beppe Angiolini messo a segno la scorsa primavera in Corso Italia ad Arezzo. Si tratta di un 25enne originario della Colombia e residente in provincia di Perugia.Il doppio colpo ad ArezzoIl giovane, lo scorso 25 aprile, sarebbe entrato.

© Perugiatoday.it - Razzia di borse di lusso e poi 'rapina' in enoteca: 25enne in manette

