Ravezzani su Paratici | Considerato un fenomeno ma ha fatto male alla Juve al Tottenham ed è stato condannato

Ravezzani: «Paratici considerato un fenomeno ma ha fatto male alla Juve, al Tottenham, ed è stato condannato per le plusvalenze fittizie». Il commento del giornalista. La notizia del nuovo corso societario della Fiorentina ha scosso profondamente gli ambienti del giornalismo sportivo, sollevando anche dubbi e perplessità. Al centro delle critiche c’è la scelta della società viola di affidare la direzione sportiva a Fabio Paratici, una mossa che ha spinto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, a esprimere apertamente tutto il proprio scetticismo attraverso i social media. Il giornalista non ha usato giri di parole per manifestare il suo dissenso, mettendo in discussione non solo l’opportunità tecnica dell’ingaggio, ma anche la reputazione professionale del dirigente, segnata dalle recenti vicende giudiziarie e da esperienze estere ritenute non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

