Ravezzani controcorrente | Milan non capisco la ricerca del difensore L’emergenza assoluta …
Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto sui social il suo pensiero sul calciomercato del Milan andando controcorrente. Ecco perché dal suo post su X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Derby, Ravezzani su Nkunku: “Imbarazzante. Non capisco cosa sia passato nella testa dei dirigenti del Milan”
Leggi anche: Ravezzani dopo Bologna Inter: «Supercoppa dimenticata tra due mesi. Non capisco queste scelte di Chivu»
Ravezzani sincero: "Approvo le scelte di Allegri e Chivu. Supercoppa competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi" - Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo è tornato a parlare della Supercoppa a Riad, e del rendimento di Milan e Inter, eliminate rispettivamente da Napoli e Bologna ... milannews.it
Ravezzani: "Tra due mesi non si ricorderà nessuno della Supercoppa". La reazione di un tifoso napoletano - In un post su X il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato dell'eliminazione di Milan e Inter in Supercoppa Italiana. msn.com
Ravezzani: "Milan, se Theo Hernandez è ambizioso perché andare all'Al-Hilal?" - Ci sono tre variabili incontrollabili: ADL, Osimhen e il Galatasaray. tuttomercatoweb.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.