Trasferitosi in Spagna all’Atletico Madrid durante la scorsa estate, Giacomo Raspadori potrebbe presto fare ritorno in Serie A con la punta che piace ad una squadra in particolare. Potrebbe durare davvero poco l’avventura di Raspadori all’Atletico Madrid con un club italiano deciso a prendere il classe 2000 durante il mercato di gennaio. Raspadori verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Sembra avvicinarsi a grandi passi il ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A con l’attaccante che vuole tornare a giocare con maggiore continuità considerata anche la volontà dell’ex Sassuolo di non perdere il posto in nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Raspadori in prestito, colpo in Serie A: immediato addio all’Atletico Madrid

Leggi anche: Raspadori Serie A, possibile duello fra due italiane per l’italiano. L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione

Leggi anche: Roma, contatti avviati per Raspadori: l’Atletico apre al prestito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Raspadori incendia il mercato: è derby fra Roma e Lazio per l'attaccante di Simeone; Roma, Massara studia il doppio colpo: occhi su Zirkzee e Raspadori, ma serve una cessione; Clamoroso Raspadori, Moretto-Romano: l'Atletico apre all'addio, può tornare in Serie A!; Colpo Raspadori, arriva in prestito a gennaio: affare in Serie A.

Raspadori in prestito, colpo in Serie A: immediato addio all’Atletico Madrid - Giacomo Raspadori va verso un ritorno immediato in Serie A con l'attaccante classe 2000 che sta trovando poco spazio in Spagna ... calciomercato.it