La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani egiziani, di 19 e 22 anni, in relazione a una serie di rapine avvenute alla fermata Gerusalemme della metropolitana M5. Le autorità hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, nel contesto di un'indagine coordinata dalla Procura. L'operazione si inserisce negli sforzi per garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, martedì 16 dicembre ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di due cittadini egiziani, di 19 e 22 anni, ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa presso la fermata Gerusalemme di Metro M5, in concorso con un connazionale minorenne e un altro soggetto rimasto ignoto. L'attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro ha consentito di ricostruire le circostanze del delitto, accertando che, attorno alle 21.40 del 16 dicembre, i due uomini, entrambi gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, avevano strappato con violenza la collana di oro giallo dal collo della vittima - un minorenne italiano - dopo averla seguita all'esterno della fermata Gerusalemme della Metro M5, colpendola con calci e pugni e nebulizzando dello spray urticante al peperoncino, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rapine in metropolitana a Milano, arrestati due giovani

