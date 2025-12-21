Rapinano il cellulare a un ragazzino e chiedono un riscatto | 20enne arrestato dopo fuga con sparatoria

Un t entativo di estorsione ai danni di un ragazzin o ha portato a un inseguimento dei carabinieri che hanno sparato contro un’auto in fuga. È stata aiuto della madre, che ha fatto scattare l’intervento dei militari che hanno arrestato un 20enne. È tutto avvenuto in provincia di Pisa. La donna si è rivolta direttamente al comandante della stazione dei carabinieri di Buti, in provincia di Pisa, per segnalare che il figlio minorenne era appena stato vittima della rapina del telefono cellulare. Al ragazzo sarebbe stato sottratto lo smartphone e, per riaverlo, gli sarebbe stato chiesto di consegnare mille euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

