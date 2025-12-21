Rapina in un supermercato in centro a Milano finisce nel sangue | accoltellato un cassiere

Prima una bottigliata contro il vigilante. Poi le coltellate contro il cassiere. Infine l'arresto. Serata movimentatissima all'interno del supermercato Carrefour Express in via Torino, in pieno centro a Milano. Poco prima delle 18 di domenica un ragazzo di 20 anni ha cercato di rapinare il.

