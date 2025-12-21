Raid contro un cargo cinese in Venezuela Il messaggio Usa oltre la cronaca

Il sequestro da parte degli Stati Uniti di una seconda petroliera al largo del Venezuela, presentato da Washington come enforcement delle sanzioni e denunciato da Caracas come "pirateria internazionale", va letto oltre la dimensione bilaterale. L'operazione si inserisce in una traiettoria più ampia: il ritorno dell'interdizione marittima come strumento politico e strategico, e il suo uso come messaggio che non è rivolto solo ai destinatari immediati. La decisione dell'amministrazione di Donald Trump di ordinare una " blockade " contro le petroliere legate al greggio venezuelano segna un salto di qualità.

Gli Usa hanno assaltato una nave cinese diretta in Iran - È la prima volta negli ultimi anni che si viene a sapere che l'esercito statunitense ha ... msn.com

https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-forces-raid-ship-seize-cargo-headed-to-iran-from-china-35a1e2ac - facebook.com facebook

