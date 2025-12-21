Roma, 21 dic (Adnkronos) - "È patetica la faziosità degli esponenti del PD che criticano il Tg1 perché ha riferito di un sondaggio diffuso da alcune agenzie che parla di un giudizio positivo della maggioranza degli italiani sulla manovra economica del governo di centrodestra. Il PD si scaglia con il Tg1, ma tace quando il Tg3, testata di diverso orientamento, riferisce la stessa notizia. Una notizia è una notizia. Invece quelli del PD sono i soliti bugiardi che con motivazioni ridicole e con una faziosità patetica diffondono menzogne. La verità è che il PD e i grillini hanno devastato i conti pubblici mentre il governo di centrodestra crea occupazione e sviluppo in Italia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai: Gasparri, 'patetica faziosità Pd che critica il Tg1'

