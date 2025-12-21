Rai | FdI ' dal Pd attacco fazioso al Tg1 con loro governo azienda non plurale'
Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Fa sinceramente un po' sorridere l'attacco dei colleghi del Pd in Commissione di Vigilanza della Rai circa i tagli alla televisione di Stato. Desta davvero un po' di ilarità perché, sotto il governo Meloni, l'azienda televisiva pubblica ha avuto un netto rilancio delle produzioni e degli incassi pubblicitari". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia in commissione di Vigilanza Rai. "Fanno invece meno sorridere le critiche rivolte al Tg1 reo, secondo il Pd, di aver rilanciato la notizia diffusa dalla testata Affari Italiani circa il gradimento della manovra nell'opinione pubblica.
