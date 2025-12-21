Ragazzo barricato in casa per ore | intervengono soccorsi e negoziatore

Sabato 20 dicembre a Travagliato si è verificato un episodio di tensione, quando un ragazzo si è barricato in casa per diverse ore. L’intervento di soccorsi e di un negoziatore ha permesso di gestire la situazione in modo sicuro, evitando possibili peggioramenti. La via Caduti di Vittorio Veneto è stata teatro di un intervento che ha richiesto grande attenzione e professionalità.

Serata ad alta tensione, quella di sabato 20 dicembre a Travagliato: via Caduti di Vittorio Veneto si è riempita di lampeggianti e di un silenzio carico di apprensione. Un ragazzo poco più che ventenne si era infatti barricato dentro l’appartamento in cui vive con i familiari, rendendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

