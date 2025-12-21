Ragazzo barricato in casa per ore | intervengono soccorsi e negoziatore

Sabato 20 dicembre a Travagliato si è verificato un episodio di tensione, quando un ragazzo si è barricato in casa per diverse ore. L’intervento di soccorsi e di un negoziatore ha permesso di gestire la situazione in modo sicuro, evitando possibili peggioramenti. La via Caduti di Vittorio Veneto è stata teatro di un intervento che ha richiesto grande attenzione e professionalità.

Serata ad alta tensione, quella di sabato 20 dicembre a Travagliato: via Caduti di Vittorio Veneto si è riempita di lampeggianti e di un silenzio carico di apprensione. Un ragazzo poco più che ventenne si era infatti barricato dentro l'appartamento in cui vive con i familiari, rendendo.

Travagliato, ragazzo di vent’anni si barrica in casa: trattative nella notte - Sul posto i soccorritori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri con un soccorritore ... quibrescia.it

Travagliato, 19enne si barrica in casa armato di coltello dopo una lite con la madre - L’allarme è scattato intorno alle 19, il giovane ha problemi psichiatrici. msn.com

#Brescia Dopo una lunga trattativa, i Carabinieri sono riusciti a convincere un 19enne ad uscire di casa, dove si era barricato, sembrerebbe dopo una lite con la madre. Il giovane, con problemi psichiatrici, alle 2 di notte è stato trasferito in una struttura speci x.com

Dalle 20.00 un giovane è barricato in un appartamento di Travagliato. Il padre è in strada con i Carabinieri che hanno coinvolto un negoziatore Sul posto anche i Vigili del Fuoco e sanitari del 118 #20enne #barricato #casa #Giovane #travagliato - facebook.com facebook

