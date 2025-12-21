Ragazzino 14enne seguito e violentato da sconosciuto alla fermata del bus | 25enne arrestato a Reggio Emilia
L’adolescente tornava da scuola venerdì quando è stato seguito dall’uomo che lo ha bloccato da dietro, si è denudato e infine lo ha toccato nelle parti intime. La polizia ora ha individuato e arrestato un 25enne con l’accusa di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
