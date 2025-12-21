Ragazzi ispiratevi per scegliere

L’evento annuale del Club UNESCO Urbino e Montefeltro “Ispirare per scegliere” ha visto la partecipazione di numerosi studenti, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare e confrontarsi con figure di rilievo. Un’occasione di riflessione e orientamento, volta a stimolare le giovani menti verso percorsi di studio e carriera consapevoli e motivati. Ragazzi, ispiratevi per scegliere.

Anche quest’anno centinaia di studenti sono stati ispirati da importanti “motivatori“ per le loro scelte future nell’evento annuale del Club Unesco Urbino e Montefeltro “ Ispirare per scegliere “, che si è tenuto ieri. Oltre 800 alunni delle classi quinte degli istituti superiori di Urbino e territorio verranno questa mattina nell’aula magna del polo didattico Volponi dell’ateneo per ascoltare le parole di testimonial d’eccezione: Bruno Castellucci, batterista di fama internazionale, Luca Gori, manager, Alessio Torino, scrittore, e Marica Branchesi, astrofisica. Per la quarta edizione dell’iniziativa le scuole aderenti sono il liceo Laurana Baldi, la Scuola del Libro, l’ITIS Mattei, l’Istituto Raffaello di Urbino, l’istituto Donati di Fossombrone, il Celli di Cagli–Piobbico, l’Omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro e il Della Rovere di Urbania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi, ispiratevi per scegliere Leggi anche: Scegliere la scuola media? Ecco i consigli dei ragazzi del Cesalpino Leggi anche: Scegliere la scuola media? Ecco i consigli dei ragazzi dell’I.C. Cesalpino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ragazzi, ispiratevi per scegliere. Ragazzi, ispiratevi per scegliere - Anche quest’anno centinaia di studenti sono stati ispirati da importanti “motivatori“ per le loro scelte future nell’evento annuale del Club Unesco Urbino e Montefeltro “ Ispirare per scegliere “, che ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.