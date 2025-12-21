Quindicenni scrivono a Telefono amico Italia | Me l’ha detto ChatGpt La storia di Mimmo in linea la notte di Natale

Quindicenni scrivono a Telefono Amico Italia, spesso citando ChatGPT come fonte di consigli o informazioni. La storia di Mimmo, in linea la notte di Natale, mette in luce come i giovani si affidino a strumenti digitali e alle conversazioni online per affrontare momenti di difficoltà. Roma, 21 dicembre 2025 – “Nelle chat i ragazzini chiedono aiuto e ci scrivono: me l’ha detto ChatGPT di chiamarvi.”

Roma, 21 dicembre 2025 – “Nelle chat i ragazzini chiedono aiuto e ci scrivono: me l’ha detto ChatGpt di chiamarvi. Ma voi non siete un bot, vero?”. Scopri anche questo se fai vita da volontario come Domenico La Rana, 67 anni, che lavora (“ancora per poco”) nell’informatica e per Natale anche quest’anno sarà di turno, nella no stop di Telefono amico Italia - un brand entrato nel linguaggio comune -, dalle 9 della vigilia alla mezzanotte del 26. Per parlare con chi, ad esempio, soffre di Christmas Blues o sindrome del Natale, la malinconia delle feste. "La mia notte di Natale, in linea con la malinconia" Che orario farà? “Di solito scelgo il turno che va dalla mezzanotte alle tre del 24, lo faccio da tre anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

