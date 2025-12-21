Questo è uno scandalo Ballando con le stelle bufera sulla giuria | segnalazione durante la finale

Durante la finale di Ballando con le stelle trasmessa su Rai 1 il 20 dicembre, si è sollevato un dibattito riguardo alla condotta della giuria. Una segnalazione è stata presentata, suscitando discussioni tra pubblico e partecipanti. Questo è uno scandalo.

La finale di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1 il 20 dicembre, ha regalato grande spettacolo e forti emozioni. I concorrenti non si sono risparmiati e, come sottolineato più volte in puntata, tutti volevano vincere dando il massimo fino all’ultimo ballo. Tuttavia, la serata non è stata solo festa e applausi: la finale si è subito infiammata tra le polemiche, diventate ormai un elemento centrale del dibattito attorno allo show. Nel mirino sono finiti i voti espressi dalla giuria, accusata da molti di non aver mantenuto lo stesso metro di giudizio per tutti. A scatenare il confronto è stata in particolare l’esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, accolta con entusiasmo dal pubblico in sala ma valutata con maggiore severità da parte di alcuni giudici, soprattutto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che si sono fermati sull’8. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ballando con le stelle scandalo in diretta | Non si sono presentate! Cosa è successo.

