Querzoli senza ostacoli Tre punti pure a Macerata

La Querzoli prosegue il suo cammino senza ostacoli, ottenendo una vittoria importante a Macerata contro la Paoloni con un risultato di 1-3. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione, portando a casa il quarto successo consecutivo e mantenendo una posizione di rilievo in classifica. La sfida si è conclusa con parziali equilibrati, confermando il buon momento della squadra. Querzoli senza ostacoli. Tre punti pure a Macerata

La Querzoli non si ferma più: con una prova di forza sbanca anche il Pala Fontescodella di Macerata, piegando la resistenza di una pugnace Paoloni 1-3 (25-27, 21-25, 25-15, 17-25), e infila la quarta vittoria consecutiva, chiudendo il 2025 alle calcagna della vicecapolista Osimo, che doma la Cavallino 4 Torri Ferrara con identico punteggio. Macerata subito a muso duro: 7-4 e 9-5. Forlì si aggrappa a Bigarelli, impatta (11-11) e mette la freccia. Nuovo strappo Paoloni con l'intramontabile Tobaldi (14-12), ma Camerani mette la pipe e ricuce. Squadre a braccetto fino a quota 18, quando un ace di Mariella e un francobollo di Bigarelli danno l'abbrivio alla Querzoli.

