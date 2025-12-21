Quelle telefonate tra Palazzo Chigi e il Quirinale | così è saltato il decreto sulle pensioni

La tempesta politica che ha attraversato la manovra di bilancio sembra essersi attenuata, ma le sue scosse restano evidenti nei palazzi del potere. Le tensioni interne alla maggioranza hanno rischiato di trasformarsi in una vera crisi di governo, con ore di trattative serrate e contatti febbrili tra Palazzo Chigi, il Quirinale e i ministeri economici. Al centro dello scontro, il tentativo di aggirare le fratture sulla partita delle pensioni attraverso un decreto d’urgenza, ipotesi che ha trovato però un muro invalicabile nella Presidenza della Repubblica. Nei corridoi dell’esecutivo si ammette che il passaggio sia stato uno dei più delicati per la premier Giorgia Meloni sul piano interno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

