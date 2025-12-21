Quelle chiamate da Mattarella! Choc Meloni sul tema caro agli italiani salta tutto

Ore di silenzio, telefoni che squillano senza sosta, nervi tesi nei corridoi del potere. A Roma, tra Palazzo Chigi e il Quirinale, si è consumata una notte che in molti definiscono di vero e proprio choc politico. Una partita delicatissima, giocata mentre l’Italia guardava altrove. La scena è quella della manovra di bilancio, con la maggioranza in affanno e il rischio di una frattura interna che, raccontano fonti di governo, ha sfiorato i contorni della crisi di governo. Il punto più caldo? Ancora una volta le pensioni, tema esplosivo per la Lega e terreno minato per la premier Giorgia Meloni. Tempesta sulla manovra, nervi a fior di pelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

