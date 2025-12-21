Quella volta che si è presentata da Vasco Rossi e me coi guanti per lavare i piatti | Curreri scherza con Noemi Siamo andati alla grande festa dell’artista a Roma

Ieri sera sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma per la conclusione del Nostalgia Indoor Tour, Noemi ha chiamato sul palco colleghi e amici per duetti speciali. Il modo giusto per festeggiare al meglio le oltre 30 date estive e la tranche autunnale nei teatri italiani. Dunque si sono presentati sul palco sulle note di “Briciole” Serena Brancale, poi Federico Zampaglione ha duettato con Noemi su “Due destini”, “La promessa” con Gaetano Curreri che ha ricordato anche “Vuoto a perdere”, il brano che lui e Vasco Rossi hanno donato alla cantante nel 2011. “Lei ci aveva detto che se le avessimo scritto un brano – ha ricordato scherzando Curreri – ci avrebbe lavato anche i piatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

