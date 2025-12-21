Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus
La relazione tra le pensioni e il Superbonus rappresenta un tema di crescente interesse nel panorama economico e fiscale italiano. La complessità delle politiche pubbliche e le scelte di bilancio influenzano direttamente le risorse disponibili e le decisioni di cittadini e imprese. In questo contesto, si inserisce il delicato equilibrio tra diverse voci di spesa pubblica, rendendo fondamentale un’analisi approfondita. Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus.
Sparare sulla manovra finanziaria è una disciplina ormai quasi olimpica, praticata da anni, sia da destra sia da sinistra. Nemmeno Mario Draghi - l'altissimo tra i tanti premier (otto) che si sono succeduti dalla crisi finanziaria del 2011 fino a oggi fu escluso dal tiro al bersaglio. Figurarsi i governi politici. E il motivo è molto semplice: qui soldi non ce ne sono. Il debito pubblico di oltre 3.100 miliardi, pari al 137% del Pil, non permette di fare spesa in deficit, visto che la capienza del rapporto tra deficit e Pil (fino al 3%) è interamente assorbita dalle uscite per pagare, ogni anno, gli interessi sul debito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: "Non mi dimetto". Spunta la stretta sulle pensioni
Leggi anche: Manovra, il sì tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), salta la stretta sulle pensioni
Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Pensioni più lontane, la stretta del governo; Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026; La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia.
Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus - l'altissimo tra i tanti premier (otto) che si sono succeduti dalla crisi finanziaria del 2011 fino a oggi fu escluso dal tiro al bersaglio. ilgiornale.it
Manovra, nuova stretta su pensioni e lavoro: tutte le novità - Assicurazioni – Con il nuovo emendamento del governo rientra un secondo contributo chiesto alle assicurazioni: si tratta di 1,3 miliardi attraverso il versamento a titolo di acconto dell’85% del ... corrieredellacalabria.it
Pensioni, arriva una mini-stretta sulle anticipate. Imprese, tornano i fondi: ecco i correttivi alla manovra - Il mandato ai quattro relatori a riferire in Aula è arrivato in serata, attorno alle 18:45. ilmessaggero.it
Torniamo a parlare del caso Miami, la costosissima trasferta pagata da Regione Puglia e Pugliapromozione e finita sotto i riflettori non solo della politica ma anche della Corte dei Conti. L’indagine sarebbe alla stretta finale https://www.trnews.it/2025/12/18/cas - facebook.com facebook
Il no della Corte dei conti al ponte sullo Stretto di Messina, spiegato dall’Università di Palermo Ambiente calpestato, appalti assegnati irregolarmente e pedaggi decisi senza controllo sono le te violazioni chiave. L’alternativa Potenziare i traghetti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.