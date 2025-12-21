La relazione tra le pensioni e il Superbonus rappresenta un tema di crescente interesse nel panorama economico e fiscale italiano. La complessità delle politiche pubbliche e le scelte di bilancio influenzano direttamente le risorse disponibili e le decisioni di cittadini e imprese. In questo contesto, si inserisce il delicato equilibrio tra diverse voci di spesa pubblica, rendendo fondamentale un’analisi approfondita. Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus.

Sparare sulla manovra finanziaria è una disciplina ormai quasi olimpica, praticata da anni, sia da destra sia da sinistra. Nemmeno Mario Draghi - l'altissimo tra i tanti premier (otto) che si sono succeduti dalla crisi finanziaria del 2011 fino a oggi fu escluso dal tiro al bersaglio. Figurarsi i governi politici. E il motivo è molto semplice: qui soldi non ce ne sono. Il debito pubblico di oltre 3.100 miliardi, pari al 137% del Pil, non permette di fare spesa in deficit, visto che la capienza del rapporto tra deficit e Pil (fino al 3%) è interamente assorbita dalle uscite per pagare, ogni anno, gli interessi sul debito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus

Leggi anche: Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: "Non mi dimetto". Spunta la stretta sulle pensioni

Leggi anche: Manovra, il sì tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), salta la stretta sulle pensioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Pensioni più lontane, la stretta del governo; Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026; La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia.

Quella stretta via dei conti tra pensioni e Superbonus - l'altissimo tra i tanti premier (otto) che si sono succeduti dalla crisi finanziaria del 2011 fino a oggi fu escluso dal tiro al bersaglio. ilgiornale.it