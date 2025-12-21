Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L’Italia offre ai consumatori diverse opzioni nel mercato dell’energia elettrica, con costi variabili a seconda delle tariffe e delle forniture scelte. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. Comprendere questa cifra è importante per valutare i costi effettivi e le tariffe applicate. Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 21 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1076 €kWh (107,63 €MWh), in linea con i valori medi delle ultime settimane. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN.

