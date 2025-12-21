Quando opera l’assistente sociale i piccoli siano affiancati da un perito

Si faccia subito una legge: tra i bimbi e l’autorità ci vuole una figura scelta dai genitori. Per quale motivo i bambini della famiglia nel bosco non torneranno a casa per Natale? Cominciamo a stabilire, senza tema di denunce per diffamazione, che nei casi conosciuti come il Forteto, la Bassa Modenese e Bibbiano è successo che assistenti sociali abbiano mentito. È successo anche che psicologi abbiano proiettato addosso ai bambini le loro teorie e li abbiano ingabbiati in una menzogna conducendo interrogatori in maniera non deontologica, così da ottenere informazioni false e creare false memorie. 🔗 Leggi su Laverita.info

