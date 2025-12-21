Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a proporre una giornata di gare, con competizioni che terranno gli appassionati con il fiato sospeso.

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far trepidare tutti gli appassionati. In programma, in due località storiche del Circo Bianco, altrettante gare importanti: gli uomini gareggiano in Alta Badia per il tradizionale slalom gigante prenatalizio, orario di inizio delle due manche alle 10 e alle 13:30, le donne si misurano in Val d’Isère con il SuperG, partenza in programma alle 11:00, prova che conclude il fine settimana dedicato alle discipline veloci. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, tv, streaming

Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG St. Moritz e slalom Val d’Isere, startlist, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dove vedere lo sci alpino oggi in tv: gli orari del gigante in Val d'Isere e della discesa libera a St. Moritz (con Goggia); Sci alpino in TV, dove vedere la Discea Libera in Val Gardena: orari e programma; Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming; A St. Moritz la Goggia è 3° e in Val d'Isère Vinatzer è 4° - Aggiornamento del 14 Dicembre delle ore 14:01.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Val d’Isere e lo Slalom gigante maschile in Alta Badia: orari e programma - Si parte oggi alle ore 9:45 con la prima manche dello slalom gigante in Alta Badia, la seconda all'ora di pranzo ... fanpage.it