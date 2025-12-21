Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora uno slalom in Alta Badia poi Semmering e Livigno al posto di Bormio

Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 prosegue in maniera fitta fino alla conclusione dell’anno. Anzi, vivremo ancora una tappa prima del Natale. Domani, infatti, il comparto maschile sarà ancora impegnato sulle nevi dell’Alta Badia dove, dopo il gigante di oggi, si tornerà in azione tra i pali stretti per lo slalom. La prima manche andrà in scena alle ore 10.00, la seconda e decisiva scatterà invece alle ore 13.30. Dopodiché sarà “rompete le righe” per tutti verso il Natale. Ma, come tradizione, nemmeno il tempo di smaltire il panettone che si ripartirà di gran carriera. Le donne, infatti, avranno due impegni prima del Capodanno. 🔗 Leggi su Oasport.it

