Quando il comando diventa umanità | il gesto silenzioso dell’Ammiraglio Sergio Liardo

di Paolo Fedele Vice Segretario Nazionale USIM * È passato solo poco tempo dall’insediamento del nuovo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’Ammiraglio Sergio Liardo, eppure il segno che ha già lasciato è profondo, autentico, destinato a rimanere. Chi lo conosceva parlava da tempo della sua grande umanità, della sua naturale vicinanza agli uomini e alle donne del Corpo. Oggi quei racconti trovano conferma in un gesto tanto semplice quanto straordinario, capace di commuovere e di dare nuovo significato alla parola “comando”. L’Ammiraglio Liardo ha voluto munirsi personalmente dell’elenco dei compleanni di tutti gli appartenenti alla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

