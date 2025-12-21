Oggi, domenica 21 dicembre, si conclude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Annecy-Le Grand Bornard, in Francia. La giornata prevede le gare di mass start, un momento importante per gli atleti e gli appassionati. Per seguire l’evento, è possibile consultare il programma, la startlist e lo streaming disponibile. Quando il biathlon oggi in tv, Mass start Annecy 2025: programma, startlist, streaming.

Oggi, domenica 21 dicembre, si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) assisteremo alle ultime gare dell’anno solare. Saranno le Mass Start ad animare la scena e, messe in archivio le Sprint e le Pursuit, si completerà il trittico in terra transalpina cone le prove con partenza di massa. LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 Ad aprire il programma odierno saranno le donne con la 12.5 km. Le atlete saranno chiamate a un ulteriore sforzo, dopo l’inseguimento ieri che ha chiesto non poco dal punto di vista fisico e mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

