Durante le festività, è importante prestare attenzione all'alimentazione per proteggere la salute della pelle. Alcuni cibi, infatti, possono contribuire a irritazioni o inestetismi. Conoscere quali sono i

L'esperta a Fanpage.it ha spiegato la relazione tra pelle e alimentazione, perché le abbuffate natalizie fanno male alla pelle e come prendersene cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Wilma Goich: “Dopo la morte di mia figlia, le feste sono una tragedia. A tavola metto un piatto anche per lei”

Leggi anche: “Ho lasciato la Sardegna per lavorare ma mi sono pentita: durante le feste di Natale siamo ‘cittadini di serie B'”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basta togliere questi 5 alimenti dalla dieta per abbassare il colesterolo senza troppe rinunce.

Quali sono i cibi “nemici” della pelle e come comportarsi a tavola durante le feste - it ha spiegato la relazione tra pelle e alimentazione, perché le abbuffate natalizie fanno male alla pelle e come prendersene cura ... fanpage.it