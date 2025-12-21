Qualcosa di dolce a Lucarelli? Non riesco a essere finta l’ultima frecciata di D’Urso a Ballando

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, si è assistito a un confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice è stata eliminata dopo aver affrontato Andrea Delogu, vincitrice con il 69% dei voti. La tensione tra le due si è manifestata anche attraverso alcune frecciate, tra cui l’ultima di D’Urso a Lucarelli: “Qualcosa di dolce a Lucarelli?” e “Non riesco a essere finta”.

(Adnkronos) – Ultimo confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è uscita di scena dopo la sfida con Andrea Delogu, che ha avuto la meglio al televoto con il 69% delle preferenze. D’Urso si è così classificata terza ex equo con Fabio Fognini.   A consegnarle la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

qualcosa di dolce a lucarelli non riesco a essere finta l8217ultima frecciata di d8217urso a ballando

© Ildifforme.it - “Qualcosa di dolce a Lucarelli?”, “Non riesco a essere finta”, (l’ultima) frecciata di D’Urso a Ballando

Leggi anche: Barbara D’Urso terza a Ballando, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa”

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso litigano per finta? Un giurato fa una rivelazione sorprendente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qualcosa di dolce a Lucarelli?, Non riesco a essere finta, (l'ultima) frecciata di D'Urso a Ballando; Barbara D'Urso terza a Ballando, l'ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: Non riesco a essere falsa; Ucraina-Russia, gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste: l’analisi.

dolce lucarelli riesco essereBarbara D’Urso terza a Ballando, l’ultimo messaggio per Selvaggia Lucarelli: “Non riesco a essere falsa” - Barbara D'Urso non nasconde il risentimento nei confronti di Selvaggia Lucarelli e, al momento della consegna del trofeo per il terzo posto, si rivolge ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.