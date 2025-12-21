Qualcosa di dolce a Lucarelli? Non riesco a essere finta l’ultima frecciata di D’Urso a Ballando

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, si è assistito a un confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice è stata eliminata dopo aver affrontato Andrea Delogu, vincitrice con il 69% dei voti. La tensione tra le due si è manifestata anche attraverso alcune frecciate, tra cui l’ultima di D’Urso a Lucarelli: “Qualcosa di dolce a Lucarelli?” e “Non riesco a essere finta”.

(Adnkronos) – Ultimo confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è uscita di scena dopo la sfida con Andrea Delogu, che ha avuto la meglio al televoto con il 69% delle preferenze. D'Urso si è così classificata terza ex equo con Fabio Fognini.

