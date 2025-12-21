Quaderni e gadget con ’Finzy’ per il reparto di Pediatria È ’Finzy’, la mascotte delle Fiamme Gialle, a decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto. Questa iniziativa mira a creare un ambiente più accogliente e rassicurante per i bambini durante il loro soggiorno in ospedale.

È ’Finzy’, la mascotte delle Fiamme gialle, a decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ ospedale di Grosseto. A consegnare i doni ai bambini è stata una delegazione della Guardia di Finanza, guidata dal comandante provinciale, il colonnello Diego Patriarca. Il personale delle Fiamme gialle ha incontrato lo staff della Pediatria dell’ospedale Misericordia, alla presenza della direttrice del reparto, Susanna Falorni, del direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia e di Michele Dentamaro, direttore medico di presidio. I finanzieri maremmani hanno consegnato alle bambine e ai bambini del reparto, dell’ambulatorio e del Pronto soccorso pediatrico materiali utili per le attività ricreative come quaderni per disegnare, diari, gadget, penne colorate e fumetti con protagonista Finzy, allegro e tenace personaggio che con grande forza di volontà si impegna in una serie di attività investigative per contrastare i traffici illeciti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

