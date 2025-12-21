Putin vuole tutta l’Ucraina e potrebbe diventare una minaccia per i paesi baltici L’analisi degli 007 Usa e del Regno Unito
Secondo le analisi delle agenzie di intelligence statunitensi e britanniche, Vladimir Putin mira a controllare l’intera Ucraina e potrebbe costituire una minaccia per i paesi baltici. Durante i negoziati a Miami sul possibile accordo trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, gli esperti evidenziano come la volontà di Putin di ottenere tutto il territorio ucraino sia ancora molto forte. La situazione rimane complessa e richiede attenzione continua.
Mentre si tratta sul possibile trilaterale «Ucraina, America e Russia» a Miami le agenzie d’intelligence americane avvisano su Vladimir Putin: non vuole mollare nulla sull’Ucraina. Anzi, rischia di esser una seria minaccia anche per i paesi Baltici. Ne parla oggi il Messaggero che cita report da sei fonti diverse che girano negli ambienti dei servizi e che sono stati analizzati da Reuters. L’obiettivo finale è chiaro: rovesciare il governo ucraino e rimpiazzare il presidente Zelensky con un fantoccio filorusso. «L’intelligence ha sempre detto che Putin vuole di più», ha dichiarato alla Reuters Mike Quigley, membro dem della Commissione Intelligence del Congresso. 🔗 Leggi su Open.online
