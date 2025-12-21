Putin vuole tutta l’Ucraina e potrebbe diventare una minaccia per i paesi baltici L’analisi degli 007 Usa e del Regno Unito

Secondo le analisi delle agenzie di intelligence statunitensi e britanniche, Vladimir Putin mira a controllare l’intera Ucraina e potrebbe costituire una minaccia per i paesi baltici. Durante i negoziati a Miami sul possibile accordo trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, gli esperti evidenziano come la volontà di Putin di ottenere tutto il territorio ucraino sia ancora molto forte. La situazione rimane complessa e richiede attenzione continua.

Gli 007 Usa e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Paesi Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmessaggero.it

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

Intelligence Usa: Putin vuole tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027. Miami, Witkoff vede il russo Dmitriev. Zelensky: gli americani propongono un incontro a tre. Droni di Kiev contro un aeroporto in Crimea, una piattaforma e una nave pattuglia nel Ca - facebook.com facebook

Intelligence Usa: Putin vuole tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027. Miami, Witkoff vede il russo Dmitriev. Zelensky: gli americani propongono un incontro a tre. Droni di Kiev contro un aeroporto in Crimea e obiettivi nel Mar Caspio x.com

