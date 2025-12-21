Putin raccoglie l' invito di Parigi | Pronto al dialogo con Macron L' Eliseo | E' ora di parlare con Mosca Il rischio di dividere l’Europa

Nella notte tra giovedì e venerdì, nelle concitate ore che hanno visto emergere l'intesa in Ue sul debito comune per sostenere l' Ucraina, Emmanuel Macron aveva spiegato che, in caso di fallimento della mediazione americana in Florida, sarebbero stati gli europei a dover parlare con il Cremlino. Il messaggio di Macron che arriva fino a Mosca Quel passaggio della sua conferenza stampa, accolto.

