Vladimir Putin è innamorato. Lo ha affermato lui stesso nella conferenza stampa di fine anno. Lo zar, divorziato, ha una relazione con Alina Kabaeva, ma il leader russo ama le conquiste (forse è più semplice che col Donbass.) e a Mosca ci si chiede se Vlad abbia voluto avvisare che il suo cuore è di un’altra. Ma chi? Alisa Kharceva o la storica ex Svetlana Krivonogikh? O forse un’altra delle molte che si dice frequenti? I had to share this with you: Alisa Kharcheva, who got a free apartment from Rottenberg's partner:) pic.twitter.comglPLNFfT5e — Christo Grozev (@christogrozev) March 31, 2016. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin, giovane e bellissima: chi è il suo nuovo amore

"Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4...". Un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente Putin, mostrando un cartello alle telecamere e rivolgendo il suo appello alla fidanzata. "Per favor - facebook.com facebook

