Putin è innamorato | tra divorzi per gelosia figli illegittimi e la relazione con un oro olimpico Chi sono le donne e le amanti del leader russo
« Sono innamorato e credo nell’amore a prima vista ». Se non ci fossero state le telecamere di mezzo mondo a immortalare queste parole, sarebbe stato a diro poco difficile credere che a pronunciarle sia stato Vladimir Putin, per di più durante la conferenza stampa di fine anno. Leader freddo e mai pubblicamente emotivo, è la prima volta da anni – forse di sempre – che di fronte ai microfoni fa un accenno alla sua vita sentimentale privata. Una brevissima battuta che però ha già scatenato le ipotesi, le supposizioni e il toto nome nonostante i segreti del Cremlino è difficile che escano dai suoi corridoi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Chi sono i tre figli di Vittorio Sgarbi e chi sono le loro madri (un’ex moglie e due amanti)
Leggi anche: Mosca: «Non è in preparazione nessun incontro trilaterale con Usa e Kiev» | Putin "innamorato", ma di chi? Le donne dello zar
Putin «è innamorato»: tra divorzi per gelosia, figli illegittimi e la relazione con un oro olimpico. Chi sono le donne (e le amanti) del leader russo - Relazioni passeggere, amori più profondi e che avrebbero dato alla luce almeno tre figli mai riconosciuti. open.online
Ufficialmente single, secondo le cronache il Presidente ha da anni una compagna, Alina Kabaeva, che gli ha dato due figli. Durante un siparietto con un giornalista russo ha detto di “essere innamorato” Leggi l'articolo #Putin facebook
Putin «innamorato», ma di chi Dalla ginnasta Alina Kabaeva alla studentessa Alisa Kharcheva, tutte le donne (e le scappatelle) dello zar corriere.it/esteri/25_dice… #Putin in love, tutti gli amori del presidente della #Russia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.