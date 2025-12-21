Putin è innamorato | tra divorzi per gelosia figli illegittimi e la relazione con un oro olimpico Chi sono le donne e le amanti del leader russo

« Sono innamorato e credo nell’amore a prima vista ». Se non ci fossero state le telecamere di mezzo mondo a immortalare queste parole, sarebbe stato a diro poco difficile credere che a pronunciarle sia stato Vladimir Putin, per di più durante la conferenza stampa di fine anno. Leader freddo e mai pubblicamente emotivo, è la prima volta da anni – forse di sempre – che di fronte ai microfoni fa un accenno alla sua vita sentimentale privata. Una brevissima battuta che però ha già scatenato le ipotesi, le supposizioni e il toto nome nonostante i segreti del Cremlino è difficile che escano dai suoi corridoi. 🔗 Leggi su Open.online

