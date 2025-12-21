Putin disponibile al dialogo con Macron

13.30 Il presidente russo Putin è "pronto al dialogo" con il suo omologo francese Macron. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov, alla Ria Novosti. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. Probabilmente è importante ricordare ciò che il presidente ha detto in conferenza venerdì.Ha espresso sua disponibilità a dialogare" L'Eliseo ha fatto sapere di considerare "benvenuto" il fatto che sia pronto a parlare con Macron. Deciderà "nei prossimi giorni" come possa avvenire.Ora di nuovo utile tornare a parlare con Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron” e frena su trilaterale con Kiev e Washington

Leggi anche: Ucraina: Macron annuncia colloquio con Putin, Mosca disponibile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Putin “pronto” a parlare con Macron, mentre Miami prova a sbloccare l’Ucraina; Ucraina, Peskov: «Putin pronto al dialogo con Macron». Kiev intercetta 75 droni russi; Russia-Francia, Lavrov: Putin parlerà con Macron se verranno rispettate le norme di decoro; Putin “pronto al dialogo” con Macron, mentre a Miami proseguono i colloqui sull’Ucraina.

Ucraina, Macron e il colloquio con Putin. Eliseo: “Mosca è disponibile” - "Nei prossimi giorni" l'Eliseo renderà note le modalità. msn.com