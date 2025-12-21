Putin disponibile al dialogo con Macron
13.30 Il presidente russo Putin è "pronto al dialogo" con il suo omologo francese Macron. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov, alla Ria Novosti. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. Probabilmente è importante ricordare ciò che il presidente ha detto in conferenza venerdì.Ha espresso sua disponibilità a dialogare" L'Eliseo ha fatto sapere di considerare "benvenuto" il fatto che sia pronto a parlare con Macron. Deciderà "nei prossimi giorni" come possa avvenire.Ora di nuovo utile tornare a parlare con Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
