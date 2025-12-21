Vladimir Putin ha fatto una rivelazione inaspettata durante la conferenza stampa di fine anno, un appuntamento fiume durato oltre quattro ore in cui il presidente russo ha risposto a domande su più di 70 temi diversi. Tra le questioni politiche, economiche e militari, è emerso un momento inedito quando una giornalista ha rivolto al leader del Cremlino una domanda sulla sua vita sentimentale. FOR THE FIRST TIME EVER — PUTIN ADMITS IT Vladimir Putin was asked directly: — “Are you in love?” — “YES.” -: Even Putin is in love. So what’s your excuse? pic.twitter.com52fys1bgQN — RussiaNews (@mogrussEN) December 19, 2025 “Sì, sono innamorato”, ha dichiarato Putin con un sorriso da scolaretto imbarazzato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Putin confessa in diretta tv: "Sì, sono innamorato". Ma di chi parla davvero il presidente russo?

