Putin confessa in diretta tv | Sì sono innamorato Ma di chi parla davvero il presidente russo?
Vladimir Putin ha fatto una rivelazione inaspettata durante la conferenza stampa di fine anno, un appuntamento fiume durato oltre quattro ore in cui il presidente russo ha risposto a domande su più di 70 temi diversi. Tra le questioni politiche, economiche e militari, è emerso un momento inedito quando una giornalista ha rivolto al leader del Cremlino una domanda sulla sua vita sentimentale. FOR THE FIRST TIME EVER — PUTIN ADMITS IT Vladimir Putin was asked directly: — “Are you in love?” — “YES.” -: Even Putin is in love. So what’s your excuse? pic.twitter.com52fys1bgQN — RussiaNews (@mogrussEN) December 19, 2025 “Sì, sono innamorato”, ha dichiarato Putin con un sorriso da scolaretto imbarazzato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
