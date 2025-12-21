Askatasuna è il nuovo argomento di tendenza per i vip di sinistra, un po' come è stata la Flotilla qualche mese fa. Salire sul palco ed esprimere solidarietà non costa nulla, prende poco tempo ma fa presa su una certa parte di pubblico e quindi torna utile per mantenere le vendite dei biglietti e gli stream delle canzoni. In estrema sintesi è la massima resa con la minima spesa. E va benissimo così, perché l'Italia è un Paese libero in cui, nonostante qualche politicamente corretto vorrebbe limitarla mettendo a tacere chi la pensa diversamente, vige ancora la democrazia. Marracash è solo l'ultimo della lista degli artisti che ha deciso di schierarsi e l'ha fatto mettendosi al fianco, metaforicamente si intende, di chi ha manifestato sabato a Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pure Marracash si schiera con Askatasuna

