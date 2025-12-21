A dicembre, i consumi di prodotti alimentari e bevande in Puglia hanno raggiunto una stima di 2,1 miliardi di euro, secondo quanto riportato da Confartigianato. Questo dato evidenzia l'importanza del settore alimentare regionale e il suo ruolo nell'economia locale.

Di seguito il comunicato: Ammonta a 2,1 miliardi di euro la stima dei consumi di prodotti alimentari e bevande, in Puglia, a dicembre. È quanto rileva il Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia che rimarca la crescita del comparto artigianato alimentare, in controtendenza rispetto ad altre categorie merceologiche. Seppur l’andamento dell’economia rimanga debole, frenato dalle tensioni geopolitiche e dai dazi statunitensi, le feste e le ricorrenze riaccendono la voglia degli acquisti, modificando notevolmente le abitudini di spesa dei consumatori. In concomitanza con le festività natalizie, a dicembre si concentra oltre un decimo (10,5 per cento) delle vendite al dettaglio dell’anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: prodotti alimentari e bevande, a dicembre consumi per oltre due miliardi di euro Confartigianato

Leggi anche: Consumi, Istat: spesa famiglie stabile ma 1 su 3 taglia acquisto alimentari. Il Codacons: a Bolzano prezzi doppi della Puglia

Leggi anche: Natale: tredicesime più ricche, 50 miliardi ai consumi. Oltre 10 miliardi per i regali, ma il costo dei panettoni vola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Puglia: prodotti alimentari e bevande, a dicembre consumi per oltre due miliardi di euro; Natale e consumi, a dicembre in Puglia spesa alimentare da 2,1 miliardi; Consumi natalizi in Puglia: 2,1 miliardi per cibo e bevande; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000.

ARTIGIANATO Natale in Puglia: 2,1 miliardi di euro di consumi alimentari e boom dell’artigianato - Il dato evidenzia la crescita del comparto artigianale alimentare, che continua a distinguersi nonostante l’andamento debole dell’economia ... statoquotidiano.it

"Prodotti alimentari e bevande, l’inflazione non ferma la spesa" - Secondo una ricerca condotta dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, i modenesi spenderanno 278 milioni di euro per l’acquisto di bevande, generi alimentari e regali di Natale, alle spalle in ... ilrestodelcarlino.it

Sace, Puglia terza al sud per valore esportato con 10 miliardi - La Puglia è la terza regione del Mezzogiorno per valore esportato, con quasi dieci miliardi di euro di vendite all'estero nel 2024, a conferma del peso trainante delle sue filiere chiave: alimentari e ... ansa.it

La Regione Puglia inserisce la bevanda tipica leccese nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali: dalla ricetta degli anni Cinquanta al riconoscimento ufficiale che tutela tradizione e memoria collettiva - facebook.com facebook