Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il tarantino Protezione civile previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allertcon validità dalle 6 di domani, 22 dicembre, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori Ionici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo
Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per foggiano, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo in Italia: prime nevicate sulle Alpi e Appennini, allerta gialla in 6 regioni; Maltempo al Sud, allerta meteo della Protezione Civile: piogge intense, temporali e burrasca - Sud Notizie; Il maltempo ci accompagnerà almeno fino al weekend prenatalizio. Allerta gialla in 4 regioni; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali mercoledì 17 dicembre: le regioni a rischio.
Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allertcon validità dalle 6 di domani, 22 dicembre, per quattordici ore. noinotizie.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 dicembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, domenica 21 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo ... fanpage.it
Maltempo: temporali a nord-ovest e nevicate fino a 500 metri - Una perturbazione di origine atlantica porterà, da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse sopratt ... msn.com
Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua La Protezione Civile ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale leggi l'articolo: https://www.manduriaoggi.it/news=72900 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.