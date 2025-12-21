Provincia urne aperte a palazzo Gentili | Romoli unico candidato e incognita affluenza
Oggi, a palazzo Gentili, sono aperte le urne per le elezioni provinciali nella Tuscia. Dalle 8 alle 20, i 746 rappresentanti di 60 comuni sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. Romoli si presenta come unico candidato, mentre l’affluenza potrebbe influenzare l’esito della consultazione.
Urne aperte da questa mattina a palazzo Gentili. Dalle ore 8 alle 20 di oggi, domenica 21 dicembre, i seggi accoglieranno 746 tra sindaci e consiglieri comunali dei 60 comuni della Tuscia per l'elezione del presidente della Provincia. Un appuntamento elettorale che, a differenza delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
