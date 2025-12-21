Oggi, a palazzo Gentili, sono aperte le urne per le elezioni provinciali nella Tuscia. Dalle 8 alle 20, i 746 rappresentanti di 60 comuni sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. Romoli si presenta come unico candidato, mentre l’affluenza potrebbe influenzare l’esito della consultazione.

Urne aperte da questa mattina a palazzo Gentili. Dalle ore 8 alle 20 di oggi, domenica 21 dicembre, i seggi accoglieranno 746 tra sindaci e consiglieri comunali dei 60 comuni della Tuscia per l'elezione del presidente della Provincia. Un appuntamento elettorale che, a differenza delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Provincia, urne aperte a palazzo Gentili: Romoli unico candidato e incognita affluenza

Leggi anche: Elezioni provinciali, ufficiale Romoli unico candidato: 400 amministratori blindano la corsa al bis

Leggi anche: Quartieri alle urne il 14 dicembre. Si potrà votare anche online, ma l’affluenza è un’incognita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Provincia, urne aperte a palazzo Gentili: Romoli unico candidato e incognita affluenza; Cambio alla guida della Provincia. Sono 245 i ’grandi elettori’ alle urne. La scelta è tra Giannetti e Valettini; Provincia di Vibo, si torna al voto: due liste in campo per il rinnovo del Consiglio; Cambio alla guida della Provincia: 245 grandi elettori alle urne per scegliere il nuovo presidente tra Giannetti e Valettini.

Sardegna al voto per le Province, urne aperte sino alle 20 - Nuoro, Oristano, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e Gallura Nord Est - ansa.it

Elezioni provinciali: si lotta fino all’ultima scheda. Le urne chiudono alle 20, Rifondazione sceglie Giannetti - 00, presso Palazzo Ducale per eleggere il nuovo presidente della Provincia. msn.com