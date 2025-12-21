Provincia di Novara l' assemblea dei sindaci approva il bilancio di previsione
L'assemblea dei sindaci della Provincia di Novara ha approvato il bilancio di previsione.Alla riunione, che si è svolta mercoledì 17 dicembre a Palazzo Natta, hanno preso parte 35 amministratori, in rappresentanza di altrettanti Comuni del territorio. La votazione ha espresso un ampio consenso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: La Provincia approva il bilancio di previsione
Leggi anche: UFFICIALE – Inter, assemblea dei soci approva il bilancio finalmente in positivo dopo anni
Provincia di Novara, l’Assemblea dei Sindaci approva il bilancio di previsione; Provincia di Novara, priorità a scuole ponti e gallerie: “Poche entrate usiamole bene”; PROVINCIA - L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il Bilancio di previsione 2026/28; Provincia di Cuneo: l'Assemblea dei Sindaci approva il bilancio di previsione 2026 - 2028.
Provincia, seduta di Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci per il bilancio di previsione 2026/28 - NewTuscia – TERNI – Martedì prossimo 23 dicembre si svolgeranno l’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/28. newtuscia.it
Provincia, l’Assemblea dei Sindaci approva il bilancio di previsione 2026-2028 - Si è riunita ieri sera, giovedì 18 dicembre alle ore 17,30, presso la Sala A del Centro Incontri, l’Assemblea dei Sindaci, con una seduta ricca di contenuti e spunti di riflessione su temi di ... cuneodice.it
Dopo giorni di apprensione il tragico epilogo: il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. Il giovane era stato visto per l'ultima volta i - facebook.com facebook
Maxi blitz antidroga in tutta Italia: la provincia di Novara nel mirino delle operazioni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.