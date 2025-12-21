Provincia di Novara l' assemblea dei sindaci approva il bilancio di previsione

L'assemblea dei sindaci della Provincia di Novara ha approvato il bilancio di previsione.Alla riunione, che si è svolta mercoledì 17 dicembre a Palazzo Natta, hanno preso parte 35 amministratori, in rappresentanza di altrettanti Comuni del territorio. La votazione ha espresso un ampio consenso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

