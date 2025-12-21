Provincia | affluenza al 72% tutti i 60 sindaci alle urne Romoli | Dati che danno fiducia

Urne chiuse a palazzo Gentili per l'elezione del presidente della Provincia di Viterbo. Una consultazione di secondo livello, riservata esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali della Tuscia, che ha registrato una partecipazione significativa: hanno votato tutti e 60 i sindaci e 538.

Referendum, niente quorum: in provincia di Pavia l’affluenza si ferma al 28% – TUTTI I DATI - Alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno, l'affluenza al referendum in provincia di Pavia si è attestata al 28,07%. laprovinciapavese.gelocal.it

Referendum, in provincia affluenza ferma al 28% ma Pavia raggiunge il 36% - Il quorum non è stato raggiunto, i referendum vanno in archivio e le norme sul lavoro e sulla cittadinanza, almeno per il momento non cambieranno. laprovinciapavese.gelocal.it

Claudio Scajola è stato riconfermato alla Presidenza della Provincia di Imperia, avviandosi verso un nuovo mandato alla guida dell’ente. Le votazioni si sono concluse con un’affluenza significativa, a conferma del peso politico dell’ex ministro nel panorama a - facebook.com facebook

