Provato per voi | Foreo FAQ™ 502 fototerapia a luce rossa prêt-à-porter per il ringiovanimento cutaneo

Il Foreo FAQ™ 502 è un dispositivo di fototerapia a luce rossa progettato per migliorare l’aspetto della pelle. Questa tecnologia mira a favorire il ringiovanimento cutaneo e a trattare alcune problematiche come cicatrici, macchie e rosacea. Provalo per voi: Foreo FAQ™ 502, fototerapia a luce rossa prêt-à-porter per il ringiovanimento cutaneo.

