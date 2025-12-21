Pronto soccorso | l' indennità per i dirigenti medici aumenta di 750 euro
Definita in Regione Liguria l’applicazione dell’indennità per i dirigenti medici operanti nei servizi di emergenza-urgenza, che aumenta sensibilmente quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale. Tradotto in termini economici, significa che si arriva nel 2024 a un aumento lordo mensile di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: indennità di pronto soccorso: firmato il verbale regionale. sbloccati oltre 31 milioni di euro per il quadriennio 2023–2026
Leggi anche: Pronto soccorso: indennità bloccata da quattro sigle sindacali
Pronto soccorso: l'indennità per i dirigenti medici aumenta di 750 euro - Firmato il verbale regionale che disciplina il riconoscimento economico per i medici dell’emergenza- genovatoday.it
Sanità, aumenta fino a 750 euro lordi mensili l'indennità di pronto soccorso per dirigenti medici - Regione Liguria e le organizzazioni sindacali rappresentative dell’Area Sanità, hanno infatti sottoscritto il verbale di confronto regionale che disciplina le modalità di riconoscimento di questa inde ... primocanale.it
Umbria: pronto soccorso, da Regione 3 mln a dirigenti medici per triennio 2022-2024 - La Giunta Regionale dell'Umbria ha approvato l'assegnazione di oltre 3 mln di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati al personale della dirigenza ... ilsole24ore.com
Il punto con Massimo Perotto (primario del Pronto soccorso), Ilaria Negro (primaria di Pediatria) e Mirko Panico (direttore della Struttura Complessa Distretto 1): aumento legato alle sindromi respiratorie, pochi ricoveri in età pediatrica e invito a usare medico di - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.